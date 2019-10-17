Son Dakika Haberleri: Sözcü Aksoy: Selanik'teki Atatürk Evi'ne eylem teşebbüsünde bulunuldu
Son Dakika Güncel Sözcü Aksoy: Selanik'teki Atatürk Evi'ne eylem teşebbüsünde bulunuldu

Sözcü Aksoy: Selanik'teki Atatürk Evi'ne eylem teşebbüsünde bulunuldu

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Atatürk Evi'ne eylem teşebbüsünde bulunulduğunu belirterek, Yunan makamlarının, benzeri girişimleri kaynağından engellemesi gerektiğini kaydetti.

Sözcü Aksoy: Selanik'teki Atatürk Evi'ne eylem teşebbüsünde bulunuldu, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Atatürk Evi'ne eylem teşebbüsünde bulunulduğunu belirterek, Yunan makamlarının, benzeri girişimleri kaynağından engellemesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Selanik'te Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsü hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, PKK/PYD/ YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri bilinen Yunan anarşist gruplarınca bugün Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünde bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi'nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır. Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."

Selen YALAZ/ANKARA, -


Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
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