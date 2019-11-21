Son Dakika Haberleri: Sözcü Aksoy: Türkiye'nin yabancı teröristler sorununa dair tutumu nettir
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Sözcü Aksoy: Türkiye'nin yabancı teröristler sorununa dair tutumu nettir

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş olan 'yabancı teröristler' sorununa dair tutumu nettir.

Sözcü Aksoy: Türkiye'nin yabancı teröristler sorununa dair tutumu nettir, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş olan 'yabancı teröristler' sorununa dair tutumu nettir. Yabancı teröristler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda uyruklu 2 teröristin ülkelerine sınır dışı edilmesine ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, çatışma bölgelerinde bulunduğu anlaşılan yabancıların sınır dışı işlemlerinde, ilgili ülkeyle eşgüdüm kurulduğunu, seyahat planlaması hakkında ön bildirimde bulunulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Hollanda'ya 19 Kasım 2019 tarihinde sınır dışı edilmiş olan şahıslarla ilgili olarak da bu şekilde hareket edilmiş, Hollanda makamlarıyla eşgüdüm yapılmıştır. DEAŞ'la mücadelede zafiyete uğrandığını iddia edenlerin, bu konuda sorumluluk almaktan kaçtıkları da açıkça görülmektedir. Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş olan 'yabancı teröristler' sorununa dair tutumu nettir. Yabancı teröristler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini bekliyoruz. Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil; aksine, ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır. Bu esasen terörizme karşı ortak mücadelenin bir gereğidir. Bu anlayışla hareket eden ülkemiz, uluslararası işbirliği ve eşgüdüme de büyük önem vermektedir."


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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