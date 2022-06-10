Sözcü Bilgiç'ten İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin kaybolmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Sözcü Bilgiç'ten İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin kaybolmasına ilişkin açıklama Açıklaması

10.06.2022 11:47
Sözcü Bilgiç'ten İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin kaybolmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İtalya'da dün içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu ve radar temasının kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmalarının İtalyan uzman ekiplerince sürdürüldüğünü, bu çalışmaların, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İtalya'da dün içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu ve radar temasının kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmalarının İtalyan uzman ekiplerince sürdürüldüğünü, bu çalışmaların, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinden takip edildiğini belirtti.

Büyükelçi Bilgiç, İtalya'da dün içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopterle radar temasının kesilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesildiğini dile getiren Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasını temenni ettiklerini söyleyen Bilgiç, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözcü Bilgiç'ten İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin kaybolmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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