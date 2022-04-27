Son dakika: Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Zambiya ile imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye ile Zambiya arasında 2018'de imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının "örgütlü suçlarla ve terörizmle mücadeleyi içeren oldukça geniş bir kapsama sahip" olduğunu belirterek, "Anlaşma bu yönüyle iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine her alanda katkı sağlayacak mahiyettedir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Zambiya ile imzalanan güvenlik işbirliği anlaşması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Zambiya'nın, Türkiye'nin Sahraaltı Afrika'da çok yönlü ilişkilerinin bulunduğu, bu bağlamda güvenlik alanında işbirliğinin de önem taşıdığı bir ülke olduğunu kaydeden Bilgiç, "2018 yılında imzalanan ülkemiz ve Zambiya arasındaki Güvenlik İşbirliği Anlaşması, örgütlü suçlarla ve terörizmle mücadeleyi içeren oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Anlaşma bu yönüyle iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine her alanda katkı sağlayacak mahiyettedir." değerlendirmesine yer verdi.

Bilgiç, Zambiya makamlarının ülkenin sahip olduğu geniş ölçekli su alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla konuya ilişkin işbirliğini özellikle anlaşma metninde muhafaza ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Nitekim, Zambiya'nın Deniz/Su Yolları Kolluk Birimi (Marine Unit) mevcut olup, devriye faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu Birim, sadece bölgede güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yasa dışı sınır geçişini engelleme görevini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Sahraaltı Afrika'daki Büyük Göller Bölgesinde istikrarın tesisi için faaliyet gösteren Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı'nın da kurucu üyesi olan Zambiya'nın, kendi sınırlarını oluşturan göllerde güvenlik alanında işbirliğine özel önem atfettiği bilinmektedir."

Anlaşmaya yönelik spekülasyonların, anlaşma metnine Zambiya makamlarıyla birlikte nihai halinin verildiği gerçeğini de göz ardı ettiklerine dikkat çeken Bilgiç, Zambiya makamlarının ülkelerinin ihtiyaçlarını ve geleceğe dönük işbirliği potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek durumda oldukları vurgulandı.

Sözcü Bilgiç, iki ülke arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının öngördüğü işbirliği hedeflerinin gerçekleşmesinin iki ülkenin yanı sıra bölgeleri için de ortak güvenliğe katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.