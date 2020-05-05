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Sözcü Çataklı: "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü.
6 saat önce
Sözcü Çataklı: "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü.
Sözcü Çataklı: "Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi"
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:00 Kaynak: AA
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