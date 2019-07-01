Son Dakika Haberleri: Sözcü Çelik: "Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın"
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Sözcü Çelik: "Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın"

5 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" paylaşımında bulundu.

Sözcü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" paylaşımında bulundu.

Libya'da 6 Türk vatandaşının tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sözcü Ömer Çelik, "Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz. Hafter'in Libya'daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavır ile tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye'nin dostluğu çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
Politika
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