Sözcü: Çin'de Günlük Yerel Kovid-19 Vakaları Son 3 Gündür 100'ün Altında - Son Dakika
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Sözcü: Çin'de Günlük Yerel Kovid-19 Vakaları Son 3 Gündür 100'ün Altında

02.06.2022 16:22
Sözcü: Çin'de Günlük Yerel Kovid-19 Vakaları Son 3 Gündür 100'ün Altında

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng Perşembe günü, ana karada bildirilen günlük yerel olarak bulaşan Kovid-19 vakalarının ve semptom göstermeyen taşıyıcıların sayısının son üç gündür 100'ün altında olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng Perşembe günü, ana karada bildirilen günlük yerel olarak bulaşan Kovid-19 vakalarının ve semptom göstermeyen taşıyıcıların sayısının son üç gündür 100'ün altında olduğunu söyledi. Sözcü mi basın toplantısında, yerel ve yurtdışı kaynaklı enfeksiyonlara karşı önlemlerin yanı sıra dinamik sıfır-Kovid politikasının sıkı bir şekilde desteklenmesi gerektiğini söyledi. Salgın önleme ile ekonomik ve sosyal kalkınma arasında koordinasyon çağrısı yapan Mi, operasyonel düzeyde kontrolsüz ve tek boyutlu yaklaşıma karşı uyardı. Mi, grup enfeksiyonlarını ya da salgının yeniden canlanmasını önlemek amacıyla yüksek riskli senaryolarda virüsle mücadele önlemlerinin yanı sıra erken tanı ve tedavi için çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözcü: Çin'de Günlük Yerel Kovid-19 Vakaları Son 3 Gündür 100'ün Altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözcü: Çin'de Günlük Yerel Kovid-19 Vakaları Son 3 Gündür 100'ün Altında - Son Dakika
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