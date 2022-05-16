Sözcü: Çin Ekonomisinin Omicron Etkilerinden Kademeli Olarak Kurtulması Bekleniyor - Son Dakika
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Sözcü: Çin Ekonomisinin Omicron Etkilerinden Kademeli Olarak Kurtulması Bekleniyor

16.05.2022 14:24
Sözcü: Çin Ekonomisinin Omicron Etkilerinden Kademeli Olarak Kurtulması Bekleniyor

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin salgınla mücadelede önemli sonuçlar elde etmesi ve büyümeye yönelik politikaların yürürlüğe girmesiyle Çin ekonomisinin kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin salgınla mücadelede önemli sonuçlar elde etmesi ve büyümeye yönelik politikaların yürürlüğe girmesiyle Çin ekonomisinin kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini söyledi. Fu, ülke ekonomisinin Nisan ayında Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesinden darbe aldığını, ancak etkilerin "kısa ömürlü olduğunu ve yüzeysel kaldığını" söyledi. Fu, "Çin ekonomisinin temelleri değişmeden kaldı. Ekonomik dönüşüm ve iyileştirme ile yüksek kaliteli kalkınmanın genel eğilimleri değişmeden kaldı" dedi. Fu, "Ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve beklenen kalkınma hedeflerine ulaşmak için birçok elverişli koşul mevcut" diye konuştu. Fu, gelecekte de Çin'in ekonominin uygun bir aralıkta işlemesini sağlamak için makro politikalardaki düzenlemeleri güçlendireceğini söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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