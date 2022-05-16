Sözcü: Çin, Fiyat İstikrarını Korumak İçin Uygun Koşullara Sahip - Son Dakika
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Sözcü: Çin, Fiyat İstikrarını Korumak İçin Uygun Koşullara Sahip

16.05.2022 17:35
Sözcü: Çin, Fiyat İstikrarını Korumak İçin Uygun Koşullara Sahip

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) son zamanlardaki yükselişe rağmen, mal ve hizmetlerin pazara yeterli miktarda arzının sağlandığını ve ülkenin fiyat istikrarını korumak...

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) son zamanlardaki yükselişe rağmen, mal ve hizmetlerin pazara yeterli miktarda arzının sağlandığını ve ülkenin fiyat istikrarını korumak için uygun koşullara sahip olduğunu söyledi. Fu, ülkede enflasyonun ana göstergesi olan TÜFE'nin bu yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 arttığını da sözlerine ekledi.

ABD gibi büyük ekonomilerin Nisan ayında yüksek TÜFE artışları bildirdiğini kaydeden Fu, Çin'in piyasa arzının genel olarak yeterli olduğunu ve TÜFE artışının nispeten daha düşük olduğunu söyledi. Fu, yurtdışı kaynaklı enflasyonist baskıların görece yüksek olması nedeniyle fiyat artışını ılımlı bir aralıkta tutmanın zor kazanılan bir başarı olduğunu ifade etti. Ülkede yeterli tahıl, kömür ve endüstriyel tüketim malları arzından övgüyle söz eden Fu, hizmet tüketiminin de toparlandığını bildirdi.

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Tüketici fiyat endeksi, Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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