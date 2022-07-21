Sözcü: Çin ile Güney Kore, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydetti - Son Dakika
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Sözcü: Çin ile Güney Kore, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydetti

21.07.2022 19:41
Sözcü: Çin ile Güney Kore, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore'nin, serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin ikinci safhasında "belirgin ilerleme" kaydettiğini belirtti.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore'nin, serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin ikinci safhasında "belirgin ilerleme" kaydettiğini belirtti. Shu düzenlenen basın toplantısında, bugüne kadar dokuz kez resmi müzakere turu yapan tarafların, kısa süre önce müzakereleri ilerletme konusunda görüş birliğine vardığını bildirdi. Sözcü, Çin'in karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya en kısa sürede varmak, ayrıca ikili ekonomik ve ticari ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak için Güney Kore ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı. STA'nın 2015 yılında iki taraflı imzalanmasından beri, iki ülke gümrük vergilerini sekiz kez indirdi. Shu, küresel ekonomideki toparlanmada yaşanan aksaklıklara rağmen, Çin ile Güney Kore arasındaki ticaretin seri bir büyüme hızı yakaladığını belirtti. Sözcü, ikili ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 184,25 milyar ABD dolarına ulaştığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözcü: Çin ile Güney Kore, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sözcü: Çin ile Güney Kore, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydetti - Son Dakika
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