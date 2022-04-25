Sözcü: Çin ile Solomon Adaları Arasındaki Güvenlik İşbirliği İki Ülkenin Egemenlikleri Kapsamındadır - Son Dakika

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik işbirliğinin eşitlik ile karşılıklı faydayı temel aldığını ve iki ülkenin egemenlikleri kapsamında olan bu işbirliğinin uluslararası hukuk ile teamüllere uyduğunu söyledi. Sözcü Wang bu açıklamayı, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Solomon Adaları'nda bir Çin askeri üssünün hükümeti için kırmızı çizgi olacağını söylemesinin ardından bir basın toplantısında yaptı. İşbirliğinin açık, şeffaf, meşru, yasalara uygun ve hatasız olduğunu belirten Wang, "Çin'in Solomon Adaları'nda bir askeri üs inşa edeceğine dair spekülasyon, art niyetli bir avuç insan tarafından üretilen saf bir dezenformasyondur" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya, Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik işbirliğine dair çerçeve anlaşmayı şeffaf olmamakla suçluyor. Wang, "Ancak ne açık ne de şeffaf olan AUKUS güvenlik ortaklığıdır" diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD ve Avustralya, Güney Pasifik ada ülkelerini ve bölgedeki diğer ülkeleri AUKUS işbirliğini gözden geçirmeleri için ne zaman davet edecek? ABD, Çin'in askeri varlığının büyük endişeye sebep olacağını savunuyor. Eğer bu mantıktan gidersek, dünyanın 80 ülke ile bölgesinde ABD tarafından yönetilen yaklaşık 800 askeri üs, uzun zamandır dünya için büyük bir endişe kaynağı. ABD bu üsleri ne zaman kapatacak" diye sordu.

Güney Pasifik'teki ada ülkelerinin ABD ya da Avustralya'nın arka bahçesi değil bağımsız ve egemen ülkeler olduğunu kaydeden Wang, bu ülkelerin Monroe Doktrini'ni Güney Pasifik bölgesinde canlandırma girişiminin destek bulmayacağını ve herhangi bir yere varmayacağını da sözlerine ekledi.