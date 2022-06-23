Sözcü: Çin ve ABD İçin Tek Doğru Seçenek İşbirliği - Son Dakika
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Sözcü: Çin ve ABD İçin Tek Doğru Seçenek İşbirliği

23.06.2022 18:04
Sözcü: Çin ve ABD İçin Tek Doğru Seçenek İşbirliği

ABD tarafının açıklamalarının Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını vurgulayan Ren, ABD'nin düşman yaratma ve tehditleri abartma maharetinin sadece hegemonyasını sürdürmeye yönelik bahaneler bulmaya yaradığını söyledi.

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ve ABD için tek doğru seçeneğin işbirliği olduğunu ve ABD tarafının Çin'in ve Çin ordusunun gelişimini rasyonel olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Ren bu açıklamaları, Çin'in ABD'ye "meydan okuyan bir numaralı tehdit" olduğu şeklinde ABD'nin kısa süre önce gündeme getirdiği iddia hakkında yorumda bulunurken yaptı. ABD tarafının açıklamalarının Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını vurgulayan Ren, ABD'nin düşman yaratma ve tehditleri abartma maharetinin sadece hegemonyasını sürdürmeye yönelik bahaneler bulmaya yaradığını söyledi. Ren, Çin'in ne gerçeklere ne de iki ülkenin ve dünyanın ortak çıkarlarına uygun olan bu açıklamalara kesin dille karşı çıktığını kaydetti. Ren, "Hiç kimse ve hiçbir güç Çin halkının daha iyi bir hayat için gayret göstermesini durduramaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çin ordusu, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumaya kararlıdır ve her zaman bunu yapacak kabiliyetlere sahiptir."

Çin ordusu, yabancı muhataplarıyla sağlam askeri ilişkiler geliştiriyor, küresel güvenlik yönetimine katılıyor ve uluslararası barışı koruma, açık denizlerde refakat görevleri ve küresel salgınla mücadele tedarikleri gibi güvenlik alanında kamu yararına çalışmayı sürdürüyor. Ren, Çin'in, ABD tarafını iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkileri doğru şekilde ele almaya ve aynı hedefe doğru Çin tarafıyla birlikte çalışmaya çağırdığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sözcü: Çin ve ABD İçin Tek Doğru Seçenek İşbirliği - Son Dakika

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