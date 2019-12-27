SÖZCÜ DAVASI KARARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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SÖZCÜ DAVASI KARARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

6 saat önce

Ömer HASAR / İstanbul, DHASözcü Gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında karar çıkmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yapıldı.

SÖZCÜ DAVASI KARARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI, System.String[]

Ömer HASAR/ İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında karar çıkmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yapıldı. Gazetenin avukatlarından Celal Ülgen, "Bu dava Sözcü Gazetesinin üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi sallanıp durdu" dedi. Ülgen, "Sözcü gazetesinin sesini kesmeye çalıştılar. Ama Sözcü gazetesi konuşmaya devam etti. Geldiğimiz aşamada bir yaptırımla karşı karşıyayız. Ben buna yargı açısından Pirus zaferi diyorum. Mahkum edenler açısından Pirus Zaferi diyorum. Mahkeme de Sözcü gazetesinin FETÖ ile iltisakının bulunmadığı konusunda kanaat getirdi ki; indire indire cezayı 3 yıl 4 aya indirdiler. FETÖ düşmanlığıyla bilinen gazetecilerin FETÖ propagandasından dolayı ceza alması gazetecilerin lekelenmeme hakkını ihlal etmiştir. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı ve yargıçlar büyük bir korku içinde" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Celal Ülgen konuşması

-Sezgin Tanrıkulu konuşması

-Genel ve detaylar


Çağlayan, İstanbul, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:46 Kaynak: DHA
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