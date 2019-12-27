SÖZCÜ DAVASINDA KARAR ÇIKTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SÖZCÜ DAVASINDA KARAR ÇIKTI (1) - Son Dakika

SÖZCÜ DAVASINDA KARAR ÇIKTI (1)

6 saat önce

* Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

SÖZCÜ DAVASINDA KARAR ÇIKTI (1), System.String[]

* Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Burak Akbay dosyası ise ayrıldı

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında mahkeme kararını açıkladı.

Oy birliğiyle alınan kararla; Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz 3 yıl 4'er ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli ise 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.

Sanıklardan Mediha Olgun beraat  etti

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV


Necati Doğru, Emin Çölaşan, Burak Akbay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
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