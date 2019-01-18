Sözcü Gazetesi Davası (2)

-Sözcü davaları birleştirildi; mütalaanın hazırlanması için dosya savcıya gönderildi.

-Sözcü davaları birleştirildi; mütalaanın hazırlanması için dosya savcıya gönderildi...



-Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma 12 Mart'a ertelendi.



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul, DHA



Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında açılan dava ile Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi. Davada sanık sayısı 9'a yükselirken, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşma 12 Mart'a ertelendi.



DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar Yücel Arı ve Mustafa Çetin savunma yaptı. Savunmaların da alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın, "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ile Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davanın aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunması sebebiyle birleştirilmesine karar verdi. Davada "düşme kararı" verilmesi taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, dosya kapsamında sanıkların savunmalarının alınmış olması, delillerin toplanmış olmasını da dikkate alarak esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma 12 Mart'a ertelendi.



AVUKAT ÜLGEN: GAZETECİLİK FAALİYETLERİ YARGILANDI



Davanın ardından açıklama yapan sanıkların avukatı Celal Ülgen, gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını söyledi. Duruşmada yaşananları anlatan Avukat Ülgen, davaların birleştirildiğini, mütalaa için dosyanın savcıya gönderildiğini belirtti.



Görüntü Dökümü:



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-Duruşma salonu önünden görüntü



-Avukat Celal Ülgen'in konuşması



-Genel ve detaylar

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