Sözcü Gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 6 ay 15'er... - Son Dakika

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Sözcü Gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 6 ay 15'er...
6 saat önce
Sözcü Gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse mahkum edildi. Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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