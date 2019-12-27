"Sözcü gazetesi" davasında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sözcü gazetesi' davasında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi... - Son Dakika

"Sözcü gazetesi" davasında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi...

6 saat önce

"Sözcü gazetesi" davasında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.

"Sözcü gazetesi" davasında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.

Burak Akbay, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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