Sözcü Gazetesi davasında karar - Son Dakika
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Sözcü Gazetesi davasında karar

6 saat önce

Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırıldı.

Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırıldı.

Sözcü gazetesi çalışanlarının FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'ı 3 yıl 4 ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Gökmen Ulu'yu,ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Mediha Olgun'un beraatine karar veren mahkeme gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay'ın ise dosyası ayrıldı.

(İrem Demir/İHA)

Sözcü Gazetesi davasında karar

Sözcü Gazetesi, Emin Çölaşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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