"Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sözcü gazetesi' davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, 'FETÖ'ye yardım etme' suçundan 3 yıl... - Son Dakika

"Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl...

6 saat önce

"Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.

"Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mustafa Çetin, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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