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"Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl...
6 saat önce
"Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:28 Kaynak: AA
"Sözcü gazetesi" davasında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.
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