Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar - Son Dakika
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Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar

7 saat önce

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar, System.String[]

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince duruşmada, verilen aranın ardından karar okundu.

Mahkeme heyeti, "savunmasının alınmamış olmasını, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunmasını" dikkate alarak, sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.

Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ı da aynı suçtan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'yu ise aynı suçtan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Mediha Olgun'un dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Emin Çölaşan, Burak Akbay, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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