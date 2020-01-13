Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı - Son Dakika

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı

6 saat önce

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında, "So¨zcu¨ gazetesi, o¨rgu¨tu¨n kara propaganda hesabı olan 'fuatavni',...

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı, System.String[]

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında, "So¨zcu¨ gazetesi, o¨rgu¨tu¨n kara propaganda hesabı olan 'fuatavni', 'haramzadeler' ve buna benzer, o¨rgu¨t hedefine uygun atılmıs¸ tweetleri hic¸bir teyide ihtiyac¸ hissedilmeksizin gazetenin internet sitesinde yayımlamıs¸, topluma duyurmus¸, o¨rgu¨tu¨n kara propaganda hesabının popu¨laritesini artırmıs¸, o¨rgu¨t u¨yelerini belli alanlara yo¨nlendirmis¸tir. Bo¨ylelikle o¨rgu¨tu¨n gu¨ndem olus¸turma, hukuku yanıltma ve magˆduriyet algısı yaratmasına yardım etmis¸tir." denildi.

Soruşturmanın nasıl başlatıldığına da yer verilen gerekçeli kararda, So¨zcu¨ gazetesinin 01 Ocak 2016 tarihli sayısında 1. sayfada ve su¨rmans¸etten yayınlanan "2016 FALINIZ - TABLODA GO¨RDU¨GˆU¨NU¨Z I·LK 3 I·SI·M BU YIL DA HAYATIMIZDA OLACAK!.. " bas¸lıgˆıyla verilen bulmaca tablosunda, " TAYYI·PI·C, O¨LRECEP, YERDOGˆAN, YEZIT, " s¸eklindeki kelimelerin bariz bir s¸ekilde verilmesinden dolayı Ku¨c¸u¨kc¸ekmece Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca sorus¸turma ac¸ıldığı anımsatıldı.

Kararda, gazetenin internet sitesinde 15 Temmuz 2016 saat 16.00 sıralarında "Sözcü Erdoğan'ı Buldu" haberi ve sonrasında 12 ayrı mu¨s¸teki vatandas¸ın da yaptıkları ayrı ayrı s¸ikayetlerle "Gazetenin cumhurbas¸kanına yapılmaya c¸alıs¸ılan suikast giris¸iminin yerini belirterek yardım ve yataklıkta bulundugˆunu, cumhurbas¸kanını hedef go¨sterdigˆini, So¨zcu¨ gazetesinin yayınlarıyla tero¨r yandas¸lıgˆı yaptıgˆını, kamuoyunda algı olus¸turmaya c¸alıs¸tıgˆı yo¨nu¨nde ihbarlar geldiği" ifade edilerek, ihbarlar u¨zerine başlatılan sorus¸turma ve diğer soruşturma arasındaki fiili ve hukuki irtibat olması nedeniyle dosyaların birles¸tirildiği kaydedildi.

Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünün sınırlarına ilişkin konulara değinilen gerekçeli kararda, "Basın o¨zgu¨rlu¨gˆu¨, anayasamızda ve AI·HS'de ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ bas¸lıgˆı altında du¨zenlenmis¸, o¨zgu¨rlu¨k alanı genis¸ tutulsa da milli gu¨venlik, bas¸kalarının s¸o¨hret ve haklarının korunması, o¨zel hayatın gizliligˆi gibi sayılan sebeplerle sınırlandırmaya tabi tutulmus¸tur. Ama sınırlama yapılırken yapılan sınırlamanın kanunlarla du¨zenlenmis¸ olması, izlenen mes¸ru amac¸la orantılı olması ve demokratik bir toplumda gerekli olması aranmaktadır. Dava konusu ko¨s¸e yazıları ve gazetenin internet sitesinde yapılan paylas¸ımlar degˆerlendirilirken bu kriterler esas alınarak degˆerlendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün medya yapılanması ve medyayı kullanması

FETO¨/PDY'nin medya yapılanmasının anlatıldığı ve buna ilişkin rapora da yer verilen gerekçeli kararda, her tu¨rlu¨ kos¸ul ve ortama uygun taktik ve strateji gelis¸tirebilen o¨rgu¨tün bas¸arısız darbe giris¸imden sonraki su¨rec¸te de FETO¨ ile mu¨cadelede alınan mesafeye kars¸ı tamamen des¸ifre olmayı engellemek ve tabanını gu¨c¸lu¨ tutmak adına o¨zellikle o¨rgu¨t u¨yeligˆi/liderligˆi ve darbe giris¸imiyle ilgili yargılama ve sorus¸turmaları itibarsızlas¸tırıp o¨rgu¨t faaliyetlerine mes¸ruluk kazandırmak, toplumsal tepkiselligˆi engelleyip destek sagˆlamak, FETO¨ ile mu¨cadele noktasında olumsuz bir algı olus¸turmak, etkin pis¸manlık c¸o¨zu¨lmelerini engellemek ve o¨rgu¨te kars¸ı olan kitleler u¨zerinde korku ve kaos meydana getirmek amac¸larıyla her kesimden kendine yakın go¨rdu¨gˆu¨, toplumda o¨n planda olan destekc¸ileri aracılıgˆıyla gerek yazılı ve go¨rsel basını, gerekse sosyal medyayı kitleler u¨zerindeki gu¨cu¨ itibariyle etkin s¸ekilde kullanmaya devam ettiği kaydedildi.

O¨rgu¨t elemanlarınca Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya arac¸ları ve sanal alemde zaman zaman sahte hesaplar kullanılarak FETO¨ ile mu¨cadele noktasında soyut ve mesnetsiz ic¸erikte, komplo teorileri u¨zerine kurgulanmıs¸ s¸ekilde paylas¸ılan yazılar ve go¨ru¨ntu¨lerin kamu du¨zeni ac¸ısından ciddi bir tehlike olus¸turduğu anlatılan gerekçeli kararda, hatta toplumsal hassasiyetin u¨st seviyede oldugˆu ve olagˆanu¨stu¨ hal s¸artlarının da devam ettigˆi tero¨rle mu¨cadele su¨recinde kitleleri yo¨nlendirmede ve algı olus¸turmada son derece etkili bir yo¨ntem olan sosyal medya u¨zerinden yapılan bu tu¨r paylas¸ımların toplumda kutuplas¸malara, korkuya ve c¸ekingenligˆe neden olduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, 17-25 Aralık 2013'te mes¸ru hu¨kümeti devirmeyi amac¸layan ve bu hedefine ulas¸amayan FETO¨/PDY'nin bu su¨rec¸ten sonra yapılan hukuka aykırı operasyonların toplum nezdinde haklıymıs¸ gibi go¨sterilmeye c¸alıs¸ılması ic¸in yeni sosyal medya hesapları ac¸ıldıgˆına işaret edilerek, bu hesaplar u¨zerinden toplumda algı faaliyetleri başlatan terör örgütünün bu hesaplarının en bas¸lıcaları "fuatavni", "haramzadeler" ve "bas¸c¸alan" oldugˆu belirtildi.

Bu hesaplarla o¨rgu¨tu¨n asıl amacının toplumda algı faaliyeti oldugˆu, su¨rekli bu hesaplardan yalan bilgiler ve montajlanarak degˆis¸tirilmis¸ ses kayıtları ve go¨ru¨ntu¨ler paylas¸ıldıgˆı, aynı s¸ekilde o¨rgu¨tu¨n gazetesi olan Zaman, Bugu¨n gibi gazeteler aracılıgˆıyla da bu algı faaliyetine yo¨nelik haberlerin kamuoyuna servis edildigˆi aktarılan gerekçeli kararda, o¨rgu¨te ait kanallardan da su¨rekli olarak algı faaliyetinin devamına yo¨nelik programlar du¨zenlendigˆi kaydedildi.

Gerekçeli kararda, bu as¸amada o¨zellikle o¨rgu¨tün kendi tabanı ve sempatizanları dıs¸ında algı faaliyetlerinin tu¨m toplumda yayılması amacıyla birtakım c¸abalara girdigˆi anlatılarak, sosyalist ya da milliyetc¸i c¸izgide go¨ru¨nen ve o¨rgu¨tten tamamen fikir ve jargon olarak ayrı bulunan, toplumda tanınmıs¸ birtakım kis¸ileri kullanan örgütün bu kis¸iler vasıtasıyla yalan haberleri ve algı faaliyetleri yu¨ru¨ttu¨gˆu¨nün yas¸anılan su¨rec¸te anlas¸ıldığı vurgulandı.

"FETÖ, farklı du¨nya c¸izgisindeki medya kurulus¸larını amac¸ları ic¸in kullandı"

Özellikle medyanın toplumu etkileme gu¨cu¨nu¨ bilen FETÖ'nün kendi tabanını ve sempatizanları dıs¸ında toplumda kalan kesimleri, 17-25 Aralık hukuksuz operasyonlarına inandırmak amacıyla farklı fraksiyon ve du¨nya c¸izgisindeki medya kurulus¸larını ideal ve amac¸ları ic¸in kullandığına işaret edilen gerekçeli kararda şunlar kaydedildi:

"FETO¨/PDY mensuplarının bir kısmının, FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n adeta so¨zcu¨lu¨gˆu¨nu¨ ve propagandasını yapan c¸es¸itli basın ve yayın kurulus¸larında muhabir, gazeteci, ko¨s¸e yazarı gibi sıfatlar altında yaptıkları c¸es¸itli yayınlarda ve yazılarda o¨rgu¨tu¨n gerc¸ek yu¨zu¨nu¨ ve amacını gizleyerek adeta bu silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨ vatandas¸ların dini duygularını da istismar etmek suretiyle egˆitim ve hayır is¸leriyle ugˆras¸an legal ve yasalara uygun s¸ekilde faaliyet go¨steren bir yapıymıs¸ gibi go¨stermek suretiyle kamuoyunda bu o¨rgu¨t yararına itibar kazandırıcı, kamuoyu tarafından benimsenmesi ve sempati duyulmasını sagˆlamaya yo¨nelik faaliyette bulundukları anlatılarak, bu amac¸larını gizlemek ic¸in de Anayasa ve 5187 sayılı Basın Kanunu ile teminat altına alınan basın o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨ bir arac¸ olarak kullandıkları, gerc¸ek amac¸larını gizledikleri sabittir."

Gerekçeli kararda, tero¨r o¨rgu¨tlerinin, toplumda algı yo¨netimi yaparak eylemlerine ve amacına mes¸ruluk kazandırmak, o¨rgu¨tu¨n faaliyetlerine toplumsal tepkileri engelleyip destek sagˆlamak ve o¨rgu¨te kars¸ı olan kitleler u¨zerinde korku meydana getirmek amacıyla medyayı kullandığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Her tero¨r o¨rgu¨tlenmesi gibi FETO¨/PDY'nin de televizyon, gazete, matbaa, haber ajansı, internet siteleri, sosyal medya hesapları gibi medya organları bulunmakta olup bu medya organlarını o¨rgu¨tu¨n amacına uygun s¸ekilde kullanmakta ve toplumda algı olus¸turmaktadır. O¨rgu¨tu¨n sosyal medya hesaplarında o¨rgu¨tu¨n yazılı ve go¨rsel basınıyla es¸ zamanlı, o¨rgu¨t amacı dogˆrultusunda propaganda yapılan c¸ok sayıda yazı bulundugˆu ve o¨rgu¨tu¨n dedikodu/propaganda hesabından yapılan paylas¸ımların topluma duyurularak algı olus¸turulmus¸tur.

So¨zcu¨ gazetesi, o¨rgu¨tu¨n kara propaganda hesabı olan "fuatavni", "haramzadeler" ve buna benzer, o¨rgu¨t hedefine uygun atılmıs¸ tweetleri hic¸bir teyide ihtiyac¸ hissedilmeksizin gazetenin internet sitesinde yayımlamıs¸ topluma duyurmus¸, o¨rgu¨tu¨n kara propaganda hesabının popu¨laritesini artırmıs¸, o¨rgu¨t u¨yelerini belli alanlara yo¨nlendirmis¸tir. Bo¨ylelikle o¨rgu¨tu¨n gu¨ndem olus¸turma, hukuku yanıltma ve magˆduriyet algısı yaratmasına yardım etmis¸tir."

Burak Akbay, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı
Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara cinayetinde yeni detaylar Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı İran'dan gerginliği tırmandıracak sözler: Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız

Son Dakika Haberleri
23:48 İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek - Son Dakika
23:48 "Futbolda şike kumpası" davası - Son Dakika
23:45 Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:41 Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:40 ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 23:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]