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Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası
6 saat önce
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetecilere ve çalışanlara yönelik, “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan toplamda 7 isme dava açılmıştı.
Sözcü gazetesi davasında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetecilere ve çalışanlara yönelik, "FETÖ/PDY'ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan toplamda 7 isme dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:12
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