Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika Dünya

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetecilere ve çalışanlara yönelik, “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan toplamda 7 isme dava açılmıştı.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Sözcü gazetesi davasında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.


Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetecilere ve çalışanlara yönelik, "FETÖ/PDY'ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan toplamda 7 isme dava açılmıştı.

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Necati Doğru, Emin Çölaşan, Burak Akbay, Sözcü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:12 
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