Son Dakika Haberleri: Sözcü Hami Aksoy'dan Yunanistan'ın 10 Millik Hava Sahası Uygulamasına Tepki

Sözcü Hami Aksoy'dan Yunanistan'ın 10 Millik Hava Sahası Uygulamasına Tepki

18 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Sözcü Hami Aksoy'dan Yunanistan'ın 10 Millik Hava Sahası Uygulamasına Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege'ye yönelik ifadelerine ilişkin olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya cevaben, "Yunan Dışişleri bugün ülkemizin Ege'deki askeri faaliyetlerine dair yaptığı açıklama anlaşılamamış, zamanlaması ve içeriği itibariyle de yadırganmıştır. Türkiye, Ege'deki uluslararası hava sahasının serbestçe kullanılması hususunun iki ülke arasında bir sorun teşkil etmemesi gerektiği görüşündedir. Buna karşılık Yunanistan uluslararası hukuka bariz aykırılık teşkil edecek şekilde 6 millik karasuyuna rağmen 10 millik hava sahası uygulamasını ileri sürmektedir. Durum buyken, Yunanistan'ın ülkemizin uluslararası hukuka uygun uçuşlarını bir tehdit olarak algılaması ve ihlal olarak takdim etmesi ise Müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır" dedi - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Ege, Yunanistan, Politika
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