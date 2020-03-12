Sözcü İbrahim Kalın: "Maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü İbrahim Kalın: 'Maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.' - Son Dakika

Sözcü İbrahim Kalın: "Maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak."

6 saat önce

Sözcü İbrahim Kalın: "Maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Sözcü İbrahim Kalın:

Sözcü İbrahim Kalın: "Maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak." - ANKARA

İbrahim Kalın, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
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