Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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