Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.

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