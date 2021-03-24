Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü - Son Dakika

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

24.03.2021 00:58
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın ve Jake Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Covid-19 ile mücadele ele alındı. Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizildi.

İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı. PYD/YPG/ PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör gruplarına karşı ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği noktasında Türkiye'nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edildi. Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi beklenen bir dönemde sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güvenoyu almasıyla birlikte siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan memnuiyet de dile getirildi.

Görüşmede ayrıca küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü - Son Dakika


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