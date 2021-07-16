Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ikili ilişkilerin seyri ele alınırken başta Afganistan olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında gerçekleşen pozitif görüşme sonrası yapıcı ve stratejik işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı. Türkiye'nin bölgesel konularda ve küresel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla işbirliği içinde çabalarını sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

(Musa Erdoğan/İHA)