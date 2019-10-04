Son Dakika Haberleri: Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la görüşmesinde, Türkiye'nin, güvenli bölge...
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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la görüşmesinde, Türkiye'nin, güvenli bölge...

1 saat önce

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la görüşmesinde, Türkiye'nin, güvenli bölge adımlarının hızlandırılması kararlılığını vurguladı.

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la görüşmesinde, Türkiye'nin, güvenli bölge..., System.String[]

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la görüşmesinde, Türkiye'nin, güvenli bölge adımlarının hızlandırılması kararlılığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Sözcü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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