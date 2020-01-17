Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalın ve O'Brien, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Berlin Zirvesi üzerine görüştü. İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulan görüşmede, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Haber:  ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
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