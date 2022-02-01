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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

01.02.2022 22:40
Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştüCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Sözcü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Ortak Stratejik Mekanizma'nın detayları ve konu başlıkları konuşuldu. İki ülke arasında gerçekçi, planlı ve sürdürülebilir bir diyaloğu sağlayacak olan mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin önemi hatırlatıldı" denildi. Ukrayna krizinin diyalog ve iş birliği yoluyla çözümüne yönelik çabaların ele alındığı aktarılan açıklamada, "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin krizin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Şubat'ta Kiev'e yapacağı ziyaretin, sorunun diplomasi yoluyla giderilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye- Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ve Azerbaycan- Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahı için önemli olduğu belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika


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