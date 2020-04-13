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Sözcü Kalın: "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:16 Kaynak: İHA
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