Sözcü Kalın: Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda" dedi.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ayda'nın enkaz altından çıkarılışı esnasında çekilen fotoğrafı paylaşan Kalın, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun" dedi.