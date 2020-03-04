Sözcü Kalın, Carft ve Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
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Sözcü Kalın, Carft ve Jeffrey ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

Sözcü Kalın, Carft ve Jeffrey ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meseleler ele alındı.


İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin işbirliği seçeneklerinin değerlendirildiği toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"NATO ittifak dayanışmasının önemine vurgu yapıldı, başta ABD olmak üzere üye ülkelerin somut desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Rejim'in Türk askerini ve sivilleri hedef almasının ardından meşru müdafaa hakkı çerçevesinde TSK'nın yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı konusunda ABD'li muhataplar bilgilendirildi. Yürütülen operasyon ile Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı hatırlatıldı. İdlib mutabakatı çerçevesinde Türk askerlerinin ve sivillerin korunması hususunda Türkiye'nin kararlılığının devam edeceği vurgulandı.


BM şemsiyesinde 2254 sayılı karar doğrultusunda Suriye'de sürdürülebilir bir ateşkes ve siyasi çözüm sağlanabilmesi için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması yönünde uluslararası desteğin arttırılması gerektiği ifade edildi.


İdlib'deki rejim saldırılarının yol açtığı insani krizi önlemek için ivedilikle saldırıların durdurulması ve ateşkesin ilan edilmesi gerektiğinin altı çizildi. İdlib mutabakatının korunması ve yaşanan trajedinin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması ve bir an önce somut adımların atılmasının gerektiği belirtildi." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
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