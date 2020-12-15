Sözcü Kalın'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki - Son Dakika

Sözcü Kalın'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
15.12.2020 01:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Kalın, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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