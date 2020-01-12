Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi - Son Dakika

Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.

Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, " Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yatığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır." dedi.

ANKARA, -


Türkiye, İdlib, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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