Sözcü Kalın'dan Netanyahu Paylaşımı
43 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından İsrail
'deki seçim sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Sözcü İbrahim Kalın, "Netanyahu'nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği. Eğer kazanırsa bu demokrasinin mi, yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler buna tepki mi verecek, yoksa yaranmaya devam mı edecekler? Yazıklar olsun" dedi.
(Derya Yetim/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:11 Kaynak: İHA
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak
Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
Seçmen Taşındığı İddiasıyla İtiraz Etti, Muhtarlık Seçimini İptal Ettirdi