Sözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı - Son Dakika

Sözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız" dedi.
Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 1995 Srebrenitsa. Bu soykırımı unutmayacağız. Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız. Kimin kimi nasıl ve niçin desteklediğini hep hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadesini kullandı.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:13 Kaynak: DHA
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