Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu - Son Dakika

Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Sözücüsü İbrahim Kalın, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
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