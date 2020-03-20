Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu - Son Dakika

Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu

48 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sözücüsü İbrahim Kalın, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" dedi.Haber:  ANKARA,


İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:17 Kaynak: DHA

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