Sözcü Kalın'dan yeni kitap - Son Dakika
Üye Girişi

Sözcü Kalın'dan yeni kitap

14.02.2021 14:42
Sözcü Kalın'dan yeni kitap

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın iyi, doğru ve güzel düşünmek üzerine yazdığı 'Açık Ufuk' adlı yeni kitabı çıktı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın iyi, doğru ve güzel düşünmek üzerine yazdığı 'Açık Ufuk' adlı yeni kitabı çıktı.

Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda uzmanlaşan Sözcü Kalın'ın, 'Açık Ufuk' adlı yeni kitabı çıktı. Kitabında düşüncelerin, ruh ve zihin dünyasında cereyan eden soyutlamalardan ibaret olmadığına dikkat çeken Kalın, insanın var olma biçimini, benimsediği düşüncelerin belirlediğini kaydetti. "İyi olmak için iyiyi düşünmek, doğru olmak için doğrunun peşinden gitmek, güzel olmak için de güzeli kavramak gerekir" diyen Kalın, düşünmenin kendini bilmek ve bulmak için varoluşsal bir gereklilik olduğuna işaret ederken, iyi, güzel ve doğru düşünmenin erdemini vurguladı.Kalın, kitabında düşünmenin yola çıkmak olduğunu belirterek, "Herhangi bir yola değil, bizi hakikate götürecek yola koyulmaktır. Düşünmek, Eflatun'un mağarasından çıkmak için ayağa kalkmaktır. Duvara yansıyan gölgelerin hakikatin kendisi değil, sadece gölgesi olduğunun farkına vararak ışığın kaynağına yönelmektir. Düşünmek, ayağa kalktığınızda size müstehzi bir şekilde bakanlara aldırmadan kapıya doğru yürümektir. Ayağınıza vurulmuş zincirlerden kurtulmak için önce zihninize vurulmuş prangalardan kurtulmaktır. 'Mağaradan çıkanı vururuz' diyenlere aldırmadan aklının ve vicdanının sesine kulak vermektir. Düşünmek tehlikeli ve çileli bir iştir. Düşünmek ile ahlak, tefekkür etmek ile erdemli davranmak arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Bir düşünce bizi doğru davranışa götürmüyorsa ya düşündüğümüz şeyde ya da düşünme biçimimizde bir sorun var demektir. Gerçek düşünce, bizi iyi, doğru ve güzel davranışa götürür. Bu yüzden düşünmek, salt zihinsel bir eylem değildir. Sahih manada düşünmek, bütün varlığımıza nüfuz eder. Bizi sarıp sarmalar ve dönüştürür" ifadelerine yer verdi.


Sözcü Kalın'dan yeni kitap
YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, İslam, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sözcü Kalın'dan yeni kitap - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:57:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sözcü Kalın'dan yeni kitap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement