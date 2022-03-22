Sözcü Kalın'dan, 'Zelenski- Putin görüşmesi' açıklaması - Son Dakika
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Sözcü Kalın'dan, 'Zelenski- Putin görüşmesi' açıklaması

22.03.2022 11:31

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Volodimir Zelenski ile Vladimir Putin'i bir araya getirmek için arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirterek, "Zelenski bu teklife açık ama Putin, pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığını, liderler...

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Volodimir Zelenski ile Vladimir Putin'i bir araya getirmek için arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirterek, "Zelenski bu teklife açık ama Putin, pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığını, liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşme için müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ATO Congresium'da düzenlenen 17'nci Ankara Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların kitaplarını imzalayan Kalın, etkinlik sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile Zelenski'ye liderler düzeyinde gerçekleşecek görüşmeler için Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirten Kalın, Zelenski'nin bu teklife açık olduğunu; fakat Putin'in müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi. Savaşın kazananı olmayacağını belirten İbrahim Kalın, "Dünyanın ikinci bir Soğuk Savaş'ı kaldırması mümkün değil. Ekonomik, toplumsal, siyasi ve küresel etkileri herkes için çok yıkıcı olacak. Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Savunma Bakanımızın, İstihbarat Başkanımızın ve ilgili bütün arkadaşlarımızın bütün çabası bu savaşın önlenmesi ile ilgili atılacak adımlara odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanımız hem Putin'e hem de Zelenski'ye bir çağrıda bulundu. Bir an önce liderler düzeyinde gerçekleşecek olan görüşmeyle temel konuların ele alınması noktasında bir arabulucu rol oynayacağını ifade etti. Zelenski bu teklife açık ama Putin pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığını, liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşme için müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde. Biz hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafı ile yakın temas halinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

'10 YILIN GENEL SEYRİNİ BELİRLEYECEK'

Putin ile Zelenski'nin görüşmesinin önemine işaret eden Kalın, " Belarus'taki müzakere heyeti konuları teknik düzeyde ele alıyor. Bu yüzden Putin ile Zelenski'nin görüşmesi önemli. Şimdi temel konuları çözüme kavuşturacak stratejik düzeyde liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu üçüncü toplantıyı gerçekleştirebilirsek savaşın sonlanması konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Burada atılacak adımlar önümüzdeki 10 yılın genel seyrini de belirleyecek. Bu savaş bittiği zaman yeni bir küresel mimarinin inşa edilmesi gerekecek. Bu güvenlik mimarisini inşa ederken Rusya'nın konumu ve Batı İttifakı ile ilişkisi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü gibi konular, bu başlıklar altında ele alınacak temel konular haline gelecektir. Dolayısıyla bu mimarinin inşa edilmesine dönük adımları çok dikkatli atmak gerekiyor. Biz Türkiye olarak hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iletişim kanallarımızı açık tutarak iki tarafın sorunları çözme konusunda bir araya gelmesi için çabalarımızı bundan sonra da yoğunlaştırarak devam edeceğiz" dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna- Rusya Savaşı ve bundan sonraki durum hakkında önemli istişarelerde bulunacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın iki tarafla yoğun bir şekilde telefon görüşmesi devam ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın başka telefon görüşmeleri de olacak. Çarşamba akşamı NATO Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gideceğiz. Cumhurbaşkanımız orada Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Ukrayna- Rusya savaşı ve bundan sonraki durumlar hakkında önemli istişarelerde bulunacak. NATO olarak ittifakın güçlendirilmesi hakkında hem de savaşın sonlandırılmasına dönük atılabilecek kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmeleri olacak. Benim de yarın Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşmem olacak. Dışişleri Bakanımızın da yoğun görüşme trafiği devam ediyor. Bütün çabamız bu savaşın daha da uzamadan sonlandırılması, ABD Başkanı ve zirveye katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde çok önemli mesajlar verecek. Hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hakkında çok önemli mesajlar verecek. Müttefikler ile ilişkilerin hangi temel prensipler üzerine inşa edilmesi konusunda önemli mesajlar verecek. Ayrıca Ukrayna savaşı da sonlandırıldıktan sonra da Rusya ile NATO'nun, Rusya ile Batı İttifakı'nın ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması hakkında bir perspektif sunacak." (DHA)

Sözcü Kalın'dan, 'Zelenski- Putin görüşmesi' açıklaması
Sözcü Kalın'dan, 'Zelenski- Putin görüşmesi' açıklaması
Sözcü Kalın'dan, 'Zelenski- Putin görüşmesi' açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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