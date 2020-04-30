Sözcü Kalın: Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemelerin bu akşam yola çıkacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve diğer malzemeler Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -