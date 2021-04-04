Sözcü Kalın: "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" - Son Dakika

Sözcü Kalın: "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"

04.04.2021 17:02
Sözcü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" açıklamasında bulundu.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlayan emekli generallere sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Sözcü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. bilsinler ki, aziz milletimiz ve temsilcileri, bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sözcü Kalın: 'Haddinizi bilin ve yerinizde oturun' - Son Dakika


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