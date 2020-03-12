Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü Kalın: '(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan... - Son Dakika

Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...

7 saat önce

Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."

Sözcü Kalın:

Sözcü Kalın: " (Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."

Koronavirüs, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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