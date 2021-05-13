Sözcü Kalın: Muhalefet adına hazin bir durum - Son Dakika

Sözcü Kalın: Muhalefet adına hazin bir durum

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı paylaşarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" dedi.

ANKARA,