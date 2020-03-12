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Sözcü Kalın: "Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren internet ve TV üzerinden eğitim alacak"
6 saat önce
Sözcü Kalın: "Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren internet ve TV üzerinden eğitim alacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:30 Kaynak: İHA
Sözcü Kalın: "Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren internet ve TV üzerinden eğitim alacak."
(İHA)
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