Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözcü Kalın: 'Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon... - Son Dakika

Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon...

7 saat önce

Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

Sözcü Kalın:

Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler."

23 Mart, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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