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Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon...
7 saat önce
Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:16 Kaynak: AA
Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler."
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