Son Dakika Haberleri: Sözcü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Son Dakika Politika Sözcü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Sözcü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

2 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Sözcü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü. Toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulanırken, PYD/PKK/ YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabakat sağlandığı kaydedildi. Öte yandan, toplantıda siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda yaşanan gelişmeler de masaya yatırıldı.


İbrahim Kalın, Suriye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:38 Kaynak: DHA
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