Sözcü Kalın: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, " İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.
Sözcü Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını uygulamaya koyma hamlesinin İsrail'in Filistin topraklarını yeni bir gasp girişimi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Filistinlilerin İsrail'in ilhak planına karşı milli mutabakat ruhuyla birlikte hareket etme kararını desteklediğini belirten Kalın, şunları kaydetti: "İnanıyoruz ki Filistin halkının ilhak girişimine karşı sağladığı milli mutabakat, ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik ruhunu kalıcı hale getirecektir. İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan ilhak ve işgal girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplum bu gayrimeşru girişimlere en sert tepkiyi göstermeli ve İsrail'in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkının hukukunu korumalıdır. Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:39 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sözcü Kalın: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir - Son Dakika
Son Dakika 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı