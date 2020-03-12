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Sözcü Kalın: "Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir."
7 saat önce
Sözcü Kalın: "Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:14 Kaynak: AA
Sözcü Kalın: "Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir."
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